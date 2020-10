BEAUDOIN, Jacques, prêtre



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 18 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé l'abbé Jacques Beaudoin, fils de feu Alexandre Beaudoin et de feu Maria Samson. Il demeurait autrefois à Lévis. Il était le frère de feu Maurice (feu Gabrielle Dorval), feu Simone (feu Charly Fox), feu Jeannette, feu Pauline, feu Madeleine (feu Gérard Michaud), feu Marcel, feu Paul-Émile (feu Adrienne Ferland), feu Noël (feu Jeannine Tremblay), feu Gérard, feu Joseph (Madeleine Dupuis), feu Jean, feu Jeannette (feu André Bégin), feu Monique (feu Jean-Marie Giroux) et de Lise (feu Marcel Bourget). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués.