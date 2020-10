GOUPIL, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2020, à l'âge de 77 ans et 2 mois, est décédé monsieur Robert Goupil, époux de feu madame Gisèle Gagné et conjoint de madame Micheline Leclerc, fils de feu madame Marie-Blanche Lacroix et de feu monsieur Pierre Goupil. Il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa fille Chantal (Michel Durand); sa petite-fille Éve-Marie; les enfants de sa conjointe : Josée Dumas et ses filles Magalie et Sophia Guillot, Christian Dumas (Éloïse Tremblay) et leurs enfants, Mathilde, Ann-Frédérique et Isaac; ses frères et sœurs : Jacques (Suzanne Morin), feu Joseph (Claudette Breton et Monique Guay), Gérard (Lise Langlois), Louise (Marcel Tremblay) et Jacqueline (Gaston Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné : Ghislaine (feu Roger Couture), Huguette (feu Eddy Fisher), feu Marcel, feu Gilles (Nicole Ruest) et feu Ginette (Magella Girard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Bissonnette et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Éloïse Tremblay qui l'a accompagné tout au long de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.ca. La famille vous accueillera auà compter de 13h.