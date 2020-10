FORTIER, Gemma Sanschagrin



Au Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain, le 21 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gemma Sanschagrin, épouse de feu monsieur Claude Fortier. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.Pour ceux qui le désirent, la cérémonie sera disponible en webdiffusion via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/18937 et de là, au cimetière de Sainte-Brigitte-de-Laval. Madame Sanschagrin laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Céline Jobin), Carole (Denis Dubé), Gaétan, Johanne (Jacques Baron), Alain (Guylaine Bélanger) et Nathalie (Steven Tuppert); ses petits-enfants: Sylvain (Émilie Castonguay) et Pierre-Luc Fortier (Chantale Massicotte), Pascal (Christine Voyer), Claudia, Nicolas (Cindy Lagacé) et David Dubé (Marie-Pier Gariépy), Jeff (Olivia Long) et Joël Fortier (Kristelle Beauregard), Jean-François (Josée Beaucage) et Alexandre Baron (Pamela Légaré), William et Olivia Fortier (Félix Dubois), Jennylee (Nicolas Potvin) et Andrew Tuppert ; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Annette (feu Albert Fortier), Thérèse (feu Laurent Vallée), Lucien (Françoise Potvin) et Jean-Noël (Pauline Turgeon); son beau-frère Jean-Paul Thomassin (feu Julienne Sanschagrin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Anita, Gaston (Lucille Bégin), Paul-Henri (Francine Vézina), Cyrille (Angèle Morneau), Thérèse Côté (feu Jean-Marie Fortier) et Denise Boutet (feu Maurice Fortier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la belle-soeur de feu: Gabrielle, Gilberte (Maurice Beaudoin), Gérald, Daniel (Marie-Paule Thomassin) et Lucien Fortier (Gemma Thomassin) tous décédés. Un remerciement spécial au personnel du 2e étage du Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6 Québec: 418-527-0075 sans frais: 1-877-527-0075 https://prqca.ca/faire-un-don/