ROOD, René



Au Manoir Duberger (Québec), le 14 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. René Rood époux de feu dame Lillian Delage, Il était le fils de feu Joseph Rood et de feu Dame Jeannette Langlois. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Gaétan, Bernard, Danielle (feu Marc Thivierge), Martin (Chantal Gagnon) et Marie-Claude (Jean-Paul); ses petits-enfants : Kathleen (Marco Poulin), Sébastien, Mélanie (Serge Desruisseau), Audrey (Olivier Bouchard), Gabriel, Jimmy (Lisek Merlin), Jessyka (Jean-François Bernier), Maryse, Vanessa et Sabrina; ses arrière-petits-enfants : Philippe, Cedrick, Nicolas, Daphné, Mia, Liam, Jazz, Kelly-Rose, Rosalie et Alexis; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Léo-Paul Rood (feu Rose-Anna Bureau), feu Robert Rood (feu Cécile Bergeron), feu Rita Rood (feu Jean Pichette) feu Jacqueline Delage (feu Gilles Richard), Adrien Delage (Suzanne Demers), feu Robert Delage (feu Monique Levesque), Rolande Delage (Pierre Cloutier), feu Delage Conrade (feu Nicole Marcoux), feu Raymonde delage (Eddy Blouin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Merci à tout le personnel du Manoir Duberger pour l'attention portée. Les Funérailles sont sous la direction de :