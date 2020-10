THÉBERGE, Germaine Bélanger



À la maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 17 octobre 2020, un coeur a cessé de battre, à l'âge de 85 ans, Mme Germaine Bélanger, épouse de feu M. Jacques Théberge; fille de feu Mme Élianne Bernier et de feu M. Joseph Hilaire Bélanger. Elle demeurait à Saint-Alexandre, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale, de 11h à 14h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de ses enfants chéris: Line, feu Suzie, feu Marie, Carl, Josée (Pierre); et la grand-mère de Yanick. Elle était la soeur de: feu Cécile (feu Albert Ouellet), feu Alphonse (feu Marie-Ange Côté), feu Raymond, feu Mathieu, feu Omer (feu Julianne Lagacé), feu Yvon, feu Régis (feu Jacqueline Gagné), feu Léonid, Jean-Hudes (Yvonne Ratelle), Paul (Danielle Marceau) et la belle-soeur de: Carmelle Rousseau, Lise Michaud, feu Denise (feu Bermance Jean), Ginette, feu Guillaume (Gabrielle Bélanger). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents des familles Bélanger et Théberge ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux docteurs J. Caron, R. Blanchet et Lavoie. La famille tient à souligner le dévouement, le support et les bons soins prodigués du personnel et bénévoles de la Maison Desjardins du KRTB et de la résidence À la Source de Saint-Alexandre de Kamouraska. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la