DE BLOIS, Pierre



Notre beau Pierre nous a quittés le 21 octobre 2020, dans le calme et la sérénité, entouré de ses proches. Se trouvaient à son chevet son épouse adorée, sa Jacquot (Jacqueline Letarte), ses fils: Jean de Blois (Julie Poirier), Denis de Blois (Ellery Vagilidad), Marc de Blois (Annie Bérubé), Richard de Blois (Gaetano Brunetti) et sa fille chérie, Nathalie de Blois (Andrew Jackson). Son départ marque aussi profondément ses petits-enfants: Mathieu de Blois, Emmanuelle de Blois (Simon Carrière), Aurélie de Blois, Étienne de Blois (Paméla), Émile Ross de Blois, Marie de Blois (Philippe Genest), Renaud Ross de Blois, Camille de Blois et Jérôme Ross de Blois, ainsi que son arrière-petite-fille Zia Carrière.Grand amoureux de la vie, de bonne chère, de chasse et de sports, il adorait rire et s'entourer de gens; son amitié chaleureuse et franche créait partout des ponts. Il aura conservé jusqu'à la fin une gentillesse sincère et communicative de même qu'une incroyable capacité d'écoute, de compréhension. Médecin formé à Québec puis à Chicago, il est revenu dans sa ville natale de Québec y travailler comme ORL au sein de diverses institutions. Les nombreux patients qu'il aura soulagés et accompagnés pendant sa longue carrière pourront en témoigner, il soignait non seulement les corps, mais aussi les âmes. Dr de Blois, Pierre, daddy, papa, papi, tu auras été pendant toute ta vie une source de joie pour tous ceux qui t'auront croisé. Tu vivras éternellement dans nos cœurs et dans nos grands éclats de rire. La famille désire souligner le dévouement remarquable de tout le personnel de la résidence Humanitae à son égard et, oui, leur profonde humanité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.