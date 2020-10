ROUSSEAU, Rosaire



Au CHSLD Notre-Dame de Lourdes, le 16 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Rosaire Rousseau, époux de feu Louise Dumas, fils de feu dame Evelyne Melançon et de feu monsieur Joseph Rousseau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 16h et sera suivi d'Les cendres seront déposées au mausolée du cimetière Saint-Charles à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Il laisse dans le deuil ses filles : Chantal (Eric Levesque), Nancy (Dany Carrier); son unique petit-fils adoré : Vincent Levesque; ses frères et sœurs : feu Marguerite (feu Albert Bisaillon), feu Jacqueline (feu Magella Laprise), Thérèse (feu Louis Lapointe, feu Jacques Boucher), feu Dolorès (feu Marc-André Hawey), feu Cécile (feu Pierre Métivier), Armande (feu Guy Villeneuve), Marcel, feu Rita, feu Edouard, Jean-Guy (Colette Leboeuf), feu Louise (feu Paul-Henri Laliberté), feu Denise (Gerry Kurbivhn), feu Monique (Don Seiwand), Réjean (Claire Routhier), Viviane (feu Yvon Dufour), Luc (Marie Dion), feu Richard; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Dumas, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Notre-Dame de Lourdes, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.