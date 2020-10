MORIN, Monique



Au Centre d'hébergement la Vigi Saint-Augustin, le 17 octobre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Morin, épouse de monsieur André-Louis Fortin, fille de feu Charles-Aimé Morin et de feu Bernadette Lachance. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h 30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André-Louis; ses enfants: Danielle (Michel Flamand), Jacques (Amanda Li Hoyos) et Claude; ses petits-enfants: Olivier (Mathilde Tournier), Chloé (J.F. Crépault), Alexis (Kathleen Beaudoin), feu Raphaëlle, Georgie B. Fortin (Karine Pépin-Oligny), Sarah-Elie et Gabriel; ses arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant: Eloi, Zoé, Emma-Rose, Liam, Raphaël, Zack et un petit rejeton à naître pour février 2021; ses frères et sœurs: Jeanine (Jean-Marie Garant), Jean-Claude (Jeannette Caron), Gaston (Françoise Proulx), feu Yves (feu Ève Huard), feu Huguette (Jean-Paul Fafard), feu Roger (Julie Paré), Gilles (Johanne Vallée), feu André, Réjean (Rosanne Théberge), son beau-frère Richard Fortin (Claudette Nicole); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s du golf, de motoneige et de la Floride. La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe du Centre d'hébergement la Vigi Saint-Augustin qui s'est occupé de notre mère durant ses 18 derniers mois de sa vie. Maman a été vraiment choyée et bien entourée. Nous tenons également à remercier le personnel de gériatrie du CHUL pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.