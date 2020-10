McKINNON, Gisèle Gagnon



À Québec, le 18 octobre 2020, est décédée paisiblement et entourée, dame Gisèle Gagnon, épouse de feu Edward (Alcy) McKinnon. Elle était la fille de feu Marie D'Auteuil et de feu Élisée Gagnon. Elle demeurait autrefois à Lévis, Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Paul (Merilyn MacDonald, feu Edith Laughlin); ses sœurs : Carmen (Paul Lecavalier) et Lorraine (feu Gilles Saint-Hilaire). Elle était aussi la sœur de feu Évariste (feu Marie Roy), Jeanne (feu Maurice Deschênes), Robert, Evelyne (feu Louis Turgeon), Colette (feu Camille Dancause), Louis-Marie (feu Gertrude Allard), Fernande (feu Louis L'Hérault), Thérèse et Léo Gagnon. Elle laisse aussi ses filleuls, Raymond, Daniel, Michel et Mario, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Gagnon, D'Auteuil et McKinnon et des ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/.