PELLETIER, Irénée



À la Merveilleuse Maison Michel-Sarrazin, le 22 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé monsieur Irénée Pelletier, époux de Thérèse Lefrançois, fils de feu Cécile Blouin et de feu Albert Pelletier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils: Sylvain (Chantal Foulds) et Stéphane (Chantal Boutet); ses petits-enfants: Claudie (Christophe Grenier), Charles-Alexandre (Isabel Zuniga), Mathias et Karl Étienne; son arrière-petite-fille Raphaëlle Grenier); ses frères et sœurs: feu Roger (feu Yolande Bédard, Gabrielle Ruel), feu Jean-François (feu Françoise Ferland), feu Noël (Pierrette Côté), Gérard (feu Ana Rosario); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefrançois: Paule (feu Gaston Portugais, Jean-Paul Lapointe), feu Guy (Lucille Bédard), feu Claude (feu Rita Bédard), feu Julien, Denis (Lina Bourbeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Limoilou pour l'excellent support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec), G1T 1P5, téléphone : 418 687-6084, télécopieur: 418 687-0923, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca,www.michel-sarrazin.ca