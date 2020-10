DROLET, Thérèse Darveau



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 24 octobre 2020, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée dame Thérèse Darveau, épouse de feu monsieur Émile Drolet, fille de feu dame Marie-Louise Bourget et de feu monsieur Charles Darveau. Elle demeurait à Loretteville. Elle a été confiée à lapour crémation. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Les cendres seront déposées au cimetière de Val-Bélair, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Murielle (Gaston Turcotte), Carmen (Serge Lacoste), Denis (Nycole Laperrière), Léandre; ses petits-enfants : Jonathan (Eve), Sabryna (Carl); ses arrière-petits-enfants: Hugo, Mélyna, Félix, Justin; ses nièces: Huguette Larose (Gilles Laliberté) et Micheline Larose (André Tremblay). Un sincère remerciement au personnel du 3e étage, pavillon Notre-Dame de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.