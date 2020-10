ROY, Charles



À son domicile de Lévis, le 22 octobre 2020, à l'âge de 70 ans et 5 mois, est décédé subitement monsieur Charles Roy, fils d'Oscar Roy et de Lucienne Dallaire. Il était natif d'Abénakis (Sainte-Claire) et y est toujours resté très attaché. Charles aimait profondément sa famille et était très fidèle dans ses amitiés. Il laisse dans le deuil ses soeurs: Marie, Anne (Jocelyn Blais), Claire; son frère Nicolas (Véronique Leblanc); sa nièce et filleule Annabelle Roy; ses neveux: Olivier (Geneviève Vermet) et Guillaume (Martine Gingras) Roy de Belleval, Alexandre Roy (Marie-Hélène Lavallée-Bourget), Julien (Marie-Hélène Delisle) et Xavier (Camille Poitras) Roy-Blais. Il laisse aussi dans le deuil Marie-Thérèse, la seule tante qu'il lui reste, ses amis de la rue Saint-Onésime, Élise et Pierre, de même que ses chums de la Beauce, de Lévis, de Sainte-Claire et d'ailleurs.Les cendres de Charles seront déposées au cimetière de Sainte-Claire, comme il en avait exprimé le désir. Lorsque les circonstances le permettront, vous tous, cousins, cousines, de sa parenté plus large, vous, amis et amies qui avez partagé ses taquineries et son amitié à une époque ou à une autre de sa vie, nous vous accueillerons avec plaisir à une célébration de la vie de Charles. Une vie en plusieurs épisodes évoluant vers la sérénité. Une vie en musique, en chansons, en lectures, en histoires, bref, une vie que vous avez connue et aimée. Le moment et le lieu demeurent à préciser… de l'autre côté de l'hiver et de la pandémie. Pour être tenus au courant de la tenue de cette cérémonie, vous pouvez transmettre vos coordonnées à ALEXANDRE.ROY.L@VIDEOTRON.CA. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation qui lui ressemble, à votre choix. En mémoire de Charles, rendez discrètement service à quelqu'un qui en a besoin… comme il savait si bien le faire. Il a été confié au