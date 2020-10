HAMEL, Berthe



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 17 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Berthe Hamel, fille de feu Arthur Hamel et de feu Marie Bernier. Elle demeurait à Lévis. Elle était la soeur de feu Patrice (feu Rita Farnell), feu Clément (feu Anne-Marie Noël), feu Marcella (Magella Bolduc), feu Roger (feu Irène Godin, feu Rita Bilodeau), Judes (feu Madeleine Simard, feu Madeleine Latulippe), feu Elisabeth et de feu Gertrude. Elle est allée rejoindre sa grande amie Pauline Ouellet. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci à ses nièces Marie et Lucie pour leur accompagnement et leur soutien.