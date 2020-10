CHABOT, Bernard



" Un chapitre achevé, une page tournée, une vie bien vécue, un repos bien mérité." J'ai vu venir la mort avec calme et courage.À son domicile, le 19 octobre 2020, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédé M. Bernard Chabot, époux de Camille Fournier, fils de feu Stanislas Chabot et de feu Anne-Marie Gagné. Il demeurait à Sainte-Hénédine.La direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Karine Rouillard), Isabelle (Julien Lemieux) et Marie-Andrée (feu Marc-André Leduc, Stéphane Delisle); ses petits-enfants: Alicia (Brandon Bourgault-Morin) et Justine Chabot (Vincent Demers), Cyrille, Blanche et Napoléon Lemieux (Lindsay Doyon), Juliette et Jacob Corriveau. Il était le frère de feu Léopold (feu Jeannette Jacques), feu Madeleine (feu Louis Claveau), feu François (feu Marie-Louise Fecteau), Géraldine, feu Rachel (feu Maurice Deschênes), Yvette (feu Julien Cloutier), André, Suzanne, feu Louise, Marc, Michel, Micheline et Claude (Param). Il était le beau-frère de Louise Boulanger et Denise d'Anjou, Rita (feu Gilles Morissette), Gilberte (feu Magella Morissette), Gemma (Fernand Roy), feu Jules-Émile (feu Lauretta Laflamme), Paul-Henri (Laurette Roy), Gérard (Françoise Larose), Lorenzo (Louisette Côté), Aline (feu Jean Fortin), Louisette (André Fournier), Gilles (Francine Lecours), Aurèle (Danielle Roy), Rachel (Roger Caron) et Laval (Carole Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le Dr Michel Côté, Dr Marcel Moreau et infirmière Pascale Bisson (CLSC). Également Mme Caroline St-Pierre et M. Denis Morissette, de l'équipe du Ministère des Anciens Combattants, pour votre dévouement et respect envers nos vétérans. Nous avons une mère exceptionnelle qui a su prendre soin de papa tout au long. Merci. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5) : www.societederecherchesurlecancer.ca