LESSARD, Raymond



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 13 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé M. Raymond Lessard, époux de Liliane Bilodeau, fils de feu Alphonse Lessard et de feu Marie Vachon. Il demeurait à Sainte-Marie.la famille recevra les condoléancesde 9 h à 10 h 45, à laLa direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Gérard Labbé), Michel (Jacqueline Beaulieu) et Caroline (Yvan Rancourt); ses petits-enfants: Marie-Josée, Joanie (Bobby Leclair), Myriam, Sophie (Nicolas Noël), Antoine (Laurie Laberge) et Stéphanie ainsi que son arrière-petite-fille Livia Paré. Il était le frère de feu Gérard (feu Gilberte Doyon), feu Rita (feu Louis Nadeau), feu Louis-Aimé (feu Yolande Dodier), feu Benoît (Patricia McMahon), Clément (feu Anita Grégoire), Denise (Antoine Mansour), Nicole (Rémi Lagueux), Claude (Ginette Vachon), Jean-Pierre et André. Il était le beau-frère de Gaétane (Charles Beattie). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la résidence Château Sainte-Marie et du CLSC Nouvelle-Beauce pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Le Créspucule (774-G Rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, QC G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/ ou à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3) : www.societederecherchesurlecancer.ca ou à la Société Alzheimer (1494 Route du Président Kennedy N, Sainte-Marie, QC G6E 3V8) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/