BOUCHER, Venance



À la Maison Michel-Sarrazin, le 4 octobre 2020, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédé monsieur Venance Boucher, époux de madame Lise Simoneau, fils de feu madame Gladys Baker et de feu monsieur Arthur Boucher. Il demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 45.L'Inhumation des cendres aura lieu ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lise; sa sœur Gaétane (Gilles G. Nadeau); son beau-frère Paul Gauvin (feu Nita); ses belles-sœurs : Colette (Paul Lamb), Lucie (Gilbert Hérard) et Louise (feu Jean-Philippe Croft); ses beaux-frères : André (Noëlla Huard), Jacques (Micheline Quirion) et Pierre, ainsi que ses nièces et neveux. La famille tient à remercier le CLSC La Source Sud, ainsi que la Maison Michel Sarrazin pour le support et les bons soins qu'ils ont prodigués à Venance à la fin de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web :www.michel-sarrazin.ca.