MASSON, Jeanne-d'Arc



À l'Hôpital Chauveau, le 26 octobre 2020, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Jeanne-d'Arc Masson, fille de Oscar Masson et de feu Maria Chamberland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h 30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Simone Kirouac-Masson (feu Laurent Masson), ainsi que ses neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: Jean-Paul (Colette Bourdeau), Gilberte (Paul Bourdeau), Lucille (Henri Dionne-Major) et Marcel (Françoise Dion). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Loretteville pour les soins professionnels et respectueux prodigués à tante Jeanne-d'Arc.