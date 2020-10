GERVAIS, Jacques



Au Lac Andrew, Zec de la Rivière Blanche, le 18 octobre, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Gervais, fils de monsieur Ronald Gervais et de feu madame Claire Dufresnes. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse madame Louise Pépin; ses frères: Yves Gervais (Nancy Boutin) et Georges Gervais; ses soeurs: Denise Gervais et Lise Gervais (feu Jean-Louis Lajoie); ses belles-soeurs: Hélène Pépin (Guy Cantin) et Marie Pépin (Jean-Marc Fournier); son beau-frère Pierre Pépin (Marlène Guillemette); sa tante Irene; ainsi que de nombreux neveux et nièces et de nombreux cousins et cousines et ami(e)s.Il sera confié à la coopérative funéraire des Deux-Rives. Ses cendres seront déposées au Cimetière Saint-Charles au printemps ou à l'été quand la pandémie sera plus favorable à l'événement. Son épouse tient à remercier le personnel de l'IUCPQ, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Université Laval et particulièrement Dre Isabelle Labonté pour son grand dévouement. Si vous voulez faire un don à la Fondation de l'IUCPQ, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Université Laval, au Fonds de médecine interne, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8 ou par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org ou à la Maison des greffés Lina Cyr, 1989, rue Sherbrooke est, Montréal (Qc), H2K 1B8 514-527-8661, Micheline Cyr-Asselin. www.maisondesgreffe.com