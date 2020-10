COULOMBE, Lionel



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 septembre 2020, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédé monsieur Lionel Coulombe, époux de feu madame Thérèse Campeau, fils de feu madame Yvonne Larivière et de feu monsieur Eugène Coulombe. Né à Montréal, il a vécu à Clermont de nombreuses années et demeurait maintenant à Québec.le samedi 31 octobre 2020. L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Denis St-Hilaire), Pierre (Diane Pageau), Raymond (Monique Sabourin), André (Hélène Lavoie) et Denis, ses petits-enfants: Hélène, Yves, Pierre, Geneviève, Joannie, Corinne, Félix, Louis-Philippe et Dominic, ses arrière-petits-enfants: Samuel, Nicolas, Félix, Georges et Nolan; ses petits-enfants par alliance: Alain, Hélène, Pascale, Simon, Anthony et Alexandre. Il était le frère de feu Armand (feu Laurette Campeau), feu Rosaire (feu Rose Cloutier), feu Thérèse (feu Roland Beaulieu), feu Jean-Paul (Yvette Touchette) et Louise (feu Johnny Corridan). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Campeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Ses enfants remercient chaleureusement le personnel de la résidence Saint-François pour les bons soins et attentions apportés à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec, maladie dont a souffert son épouse et mère de ses enfants: Tél :418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com