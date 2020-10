GERMAIN, Louise



À son domicile, le 23 octobre 2020, à l'âge de 73 ans et 8 mois, est décédée subitement madame Louise Germain, conjointe de monsieur Claude Marcotte, fille de feu monsieur Clément Germain et de feu madame Isabelle Belleau. Elle demeurait à Donnacona., à partir de 13 h,Madame Germain laisse dans le deuil outre son conjoint, ses enfants: Josée Paquin (Eric Boulianne), Donald et Guylaine Paquin; ses petits- enfants: Clémence; Jonathan (Carolane Rhéaume) et Audrey; Meggy (David Vescio) et Ève; son arrière-petit-fils Jake. Les enfants de son conjoint: Sophie Marcotte (Dany Descoteaux) et leurs enfants Xavier et Thomas; Joëlle Marcotte et ses enfants Alice, Liam et Salomé; ses frères et ses belles-soeurs: Roger (Louise Papillon) et Luc (Francine Leclerc); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcotte: Fernand (Thérèse Perreault), Gisèle (Marc Auger), Françoise (Yvon Chevalier), Lise (feu Gaétan Richer, Martin Marcotte), Johanne (Jean-Marie Piché) ainsi que sa tante Suzanne Belleau Dufour, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca