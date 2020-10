BÉLANGER, Julienne Leblond



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 11 octobre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Julienne Leblond, épouse de Rolland Bélanger. Elle était originaire de St-Charles de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: feu Raymonde (feu Gilles Bertrand), Claire (Patrick Guay), Lorraine (Jean-Guy Chabot), Lucie (Roger Ferland) et Yvan (Mariette Lemieux); ses 9 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs: Benoit Bélanger (Claire Forget), Richard Bélanger (Jeanne Vaillancourt) et Malvina Turgeon. Elle est allée rejoindre plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs déjà décédés. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La période pour recevoir les condoléances aura lieu le vendredi 30 octobre de 18h à 21h auIl n'y aura pas de période de condoléances le samedi.La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse (Église de Saint-Charles), 2815-A, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0 (ou en ligne https://www.sbdb.ca/faire-un-don/)