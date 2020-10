LABBÉ, Adrienne



À la Maison Adélaïde, le 23 août 2020, à l'âge de 72 ans et 3 mois, est décédée dame Adrienne Labbé, fille de feu Marcel Labbé et de feu Hélène Tanguay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs Carmel, Danielle (Lucien Goulet) et Chantal (Serge Côté) de même que son frère Louis-Thomas (Élizabeth Giner), ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux et arrière-nièces qu'elle chérissait tant. Elle laisse également dans le deuil son oncle Léo Tanguay (Pauline Gravel), et de nombreux cousins et cousines, ainsi que des ami(e)s proches. Elle ira rejoindre ses parents, sa sœur, son beau-frère ainsi que son neveu qui l'ont précédée dans la mort. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La direction des funérailles a été confiée au :La famille recevra les condoléances 30 minutes avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement en privé au cimetière de l'église Notre-Dame-de-Foy. Que toutes marques de sympathie se traduisent par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4.