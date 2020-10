FORTIN ST-PIERRE, Denise



Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis, le 19 octobre 2020, est décédée madame Denise Fortin, épouse de feu monsieur Rosaire St-Pierre. Elle demeurait à L'Islet. Elle était la mère de: Alain (Bianca Duval), feu Patrick et Steve (Mélanie Turcotte); ses petits-enfants: Léanne, Adam et Arnaud; Mégan, Amélie et Jessica; sa belle-soeur Cécile St-Pierre (feu Paul Gaudreau). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Fortin et St-Pierre, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leur présence et les excellents soins.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.