CARMICHAËL, Denis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Denis Carmichaël, survenu à Québec le 15 octobre 2020. Il était le fils de Réjeanne Lachance (René Lirette) et de feu Claude Carmichaël. Il habitait à Québec.Outre sa mère, il laisse dans le deuil son fils James; sa sœur Paule (Pierre Huot); sa nièce Marie-Pier Huot Carmichaël (Jean-Dominic Drouin); sa petite-nièce Alycia Fortier; son petit-neveu Wyliam Fortier ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousines et cousins. Outre son père, il est parti rejoindre son frère Lawrence décédé avant lui. Denis remercie les personnes suivantes qui ont fait partie de sa vie: Lyne Deschênes et Marie-Ève Paquette. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui ont su prodiguer les meilleurs soins et plus spécialement les travailleurs de la santé attitrés aux soins intensifs du Module A pour leur grande humanité et disponibilité. Un merci spécial également aux infirmier(ère)s ressources qui nous ont accompagnés ainsi que les gens de Transplant Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385 ou à Transplant Québec, 1305 rue du Blizzard, bureau 100, Québec (QC) G2K 0A1, téléphone : 1 855 373-1414. https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/https://www.transplantquebec.ca/contribuer