PARÉ, Juliette



À son domicile le 6 octobre 2020, est décédée madame Juliette Paré, à l'âge de 89 ans, épouse de feu monsieur Omer Bilodeau. Elle était la fille de feu monsieur Ovila Paré et de feu madame Marie- Jeanne Bilodeau. Elle demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.Elle a été confiée auElle est allée rejoindre son époux Omer et sa fille Ginette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucille (Victorien Lachance), Francine, Christian (Christiane Drouin), Sylvie (Pierre Lachance); ainsi que ses petits-enfants: Pierre-Antoine (Alyson Bouchard) et Marc-Olivier Lachance. La famille Paré: ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères: feu Jeannette (feu Henri Bouchard), feu Paul (feu Lucette Lessard), feu Cécile (feu Alexandre Lachance), feu Marie-Anne (feu Adélard Pépin), feu Rita (feu André Racine), feu Idola (Jeannine Paré), Marie-Claire (feu Paul-André Giguère), Almanda (feu Rock Maltais). La famille Bilodeau: feu Benoît (Marie-Rose Lessard), Thérèse (feu Almanzor Simard), feu Lauréat (Ghislène Tremblay), André (Claudette L'Heureux), Gilles (Louise L'Heureux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Nous tenons à remercier les Dr René Vallée et Dr Jean Leclair pour les bons soins prodigués durant sa longue maladie. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société D'Alzheimer De Québec; 1040, Belvédère, bureau 312, Québec QC G1S 3G3