AUBÉ, Jeannine



À son domicile, le 15 octobre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Jeannine Aubé, fille de feu Léopold Aubé et de feu Emma Roy. Elle demeurait à Québec, native de Saint-Raphaël.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Josée Gauthier et ses enfants Sylvain et Sylvia Trépanier), Carole et Suzie (Mickaël Lamontagne); ses petits-enfants: Steeve Lemieux-Lessard, Kathy Pleau-Lessard, Martine Pleau- Lessard et Mélissa Lamontagne; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial aux infirmiers et infirmières du CLSC de Sainte-Foy pour les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Diabète Québec 500-3750, boul. Crémazie Est Montréal (Québec) H2A 9Z9. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire