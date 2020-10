MONTAMBAULT, René



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 25 octobre 2020 est décédé paisiblement monsieur René Montambault, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de feu Denise Fontaine. Il demeurait à St-Marc-des-Carrières, autrefois de Deschambault.Il a été confié à laIl laisse dans le deuil ses enfants: Lucille (Jacques Landry), Pauline (Guy Perreault), Nicole (Robert Petit), François (Nathalie Thifault) et Roger (Margot Légaré); ses petits-enfants: Sophie, Joëlle, Emilie, Karianne, Maxime, Sharlène, Pierre-Luc, Pascal, Marilou, Paméla, Mélodie, Anthony, Félix, Hubert et William; ainsi que 22 arrière-petits- enfants; ses frères, sœurs: Françoise Robin-Montambault, Denis (Yolande Lamothe), Céline, Élienne (Norman Caissie), Martine (Richard Cantin), Aline, Gilles (Noëlla Gagné); beaux-frères, belles sœurs de la famille Fontaine: Thérèse Leclerc-Fontaine, Thérèse, Jean-Marc. Des remerciements à l'équipe des soins palliatifs de l'IUCPQ pour les soins prodigués à notre père ainsi que pour le support qu'ils nous ont offert lors de son bref séjour parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de Deschambault ou à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Fonds Luce-Auger pour les soins palliatifs.