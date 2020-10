FORGET, Roger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le vendredi 2 octobre 2020 est décédé, à l'âge de 77 ans, Roger Forget, époux de Hélène Bourassa. Il était le fils de feu Eva Constantin et de feu Joseph Forget.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Christine (Sébastien Dumas) ; ses frères : André f.s.g. et Albert c.s.v. ; sa sœur Agathe ; sa belle-sœur Mariette Sanschagrin (feu Armand) ; ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bourassa : Céline (Lucien Leblanc), Louis (Christiane Lajeunesse), Gisèle (Réjean Tremblay), Jean (Marie Drolet), Suzanne (Pierre Blouin) et Richard (Marina Dancause) ; plusieurs neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Les cendres seront ensuite mises en terre au cimetière Saint-Charles. En souvenir du passage de Roger Forget parmi nous, gardons à l'esprit que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont extrêmement fragiles et n'ont pas la capacité de se défendre. Ce sont des patients à soigner avec beaucoup de précautions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com .