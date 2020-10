OTIS, Carmen



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédée madame Carmen Otis, épouse de monsieur Marcel Chamberland, fille de feu madame Anna-Marie Bélanger et de feu monsieur Jules Otis. Elle demeurait à Québec.La disposition finale de l'urne aura lieu au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux; ses enfants : Louise (Pierre Lamontagne), Paul, Marc (Diane Gingras) et Claude; ses petits-enfants : Patrick, Josée (Dany Gagné), Jérôme (Izabella Joanna Lukow), Jasmyne, Roxanne, Kim (Nicolas Guyot), Kevin, Liam et Madden; ses arrière-petites-filles : Juliette, Delphine et Florence; sa soeur Rita, ainsi que ses neveux et nièces. Nous remercions tout le personnel soignant de l'hôpital l'Enfant-Jésus qui lui ont prodigué les soins dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.