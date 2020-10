LACASSE, Serge



À son domicile, le 8 octobre 2020, à l'âge de 46 ans, est décédé monsieur Serge Lacasse, époux de dame Véronique Paré. Il était le fils de feu dame Nicole Grenier et feu monsieur Jacques Lacasse. Né à Québec, le 23 mars 1974, il demeurait à Québec.les membres de la famille recevront les condoléances en privé àLes cendres seront déposées en terre au cimetière de Beauport. Outre son épouse Véronique, Monsieur Lacasse laisse dans le deuil son fils William; sa sœur Nancy Lacasse (Denis Lacroix); ses neveux et nièces: Cédrik, Bianca, Anasthasia, Joëlle et Jean-Michel; ses meilleurs amis: Steve Fluet, Jean Lortie et Jinny Thibodeault; sa belle-mère Denise et son beau-frère Carl, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et autres ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de Prévention du suicide, Site : www.cpsquebec.ca, Tél. : (418)683-0933. Les funérailles sont sous la direction de