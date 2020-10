BOLDUC, Gilles



À son domicile, le 20 octobre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gilles Bolduc, époux de madame Ghislaine Chouinard. Fils de dame Adrienne Leclerc et de feu monsieur Alphonse Bolduc, il demeurait à Saint-Adalbert, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil, outre sa mère et son épouse, ses enfants: Jérôme (Marie-Pier Lebel) et Carolann; ses petits-enfants: Léa et Loïc. Il était le frère et le beau-frère de: Marcel (Dolorès Lachance), feu André, Ginette (Adélard Paré), Gisèle (Gaétan Chabot), Micheline, Solange (Réal Noël), Michel, Chantal (Jocelyn Gonthier), Louise (Denis Poulin), Richard (Chantal Lachance), Francis (Sylvie Bercier). De la famille Chouinard, il laisse dans le deuil sa belle-mère dame Marie-Jeanne Caron (feu Jean-Paul Chouinard); ses beaux-frères et belles-soeurs: Micheline (Léopold Deschênes), Michel (feu Marie-Jeanne Bernier; Carole Caron), Normand (Lisette Paré), Réjeanne (feu Julien Gonthier), Brigitte (Sylvain St-Pierre). Sont également affectés par son départ ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny, spécifiquement au Dre Michelle Boulanger et à Marie-Claude Clavet "ma tante" tel que Gilles aimait la surnommer. Merci également au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile et en particulier à Hélène Gagnon infirmière, pour son empathie, sa disponibilité et ses bons soins. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison d'Hélène, 350, Av. St-David, Montmagny, Qc, G5V 2K2. Il sera possible de le faire sur place.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 12h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial de Saint-Adalbert. Pour renseignements ou messages de condoléances: