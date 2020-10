BOUCHARD, Marc



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 26 octobre 2020 à l'âge de 76 ans, nous a quittés monsieur Marc Bouchard, il était le fils de feu monsieur Alphée Bouchard et de feu dame Élizabeth Tremblay et il demeurait à Baie-Saint-Paul. Selon ses volontés il n'y aura pas de service religieux ni de rencontre au salon et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Monsieur Marc Bouchard laisse dans le deuil son fils: Jonathan (Valérie Tremblay); ses petits-fils: Jérémy, Alex et Félix; ses sœurs et ses frères: Camille (Richard Boily), Micheline (Gaston Turcotte), Jean-Marie (Rachelle Donatelli), Danielle (feu Jean-Denis Ménard), Pascal (Colette Raymond); son filleul: Charles Ménard (Mélanie Lavoie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre ses parents il est allé rejoindre son frère et sa sœur: Irenée (feu Géraldine Girard), Madeleine (Jean-Yves Simard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général. La direction des funérailles a été confiée à la