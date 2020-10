TALON, Robert



Au CHUL de Québec le 12 octobre 2020, à l'âge de 52 ans, est décédé Robert Talon, fils de Denise Pelletier et feu Jean-Paul Talon. Il demeurait à la Résidence Gigault à Québec (secteur Sainte-Foy).Il laisse dans le deuil sa mère, sa sœur, Louise (Claude Lavigueur), ainsi que son neveu et sa nièce: Maxime et Alexandra; ses frères: Pierre (Chantal Rousseau) et Sylvain. Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes de la famille Talon: sa marraine Olivette (Paul-Henri Caron), Rose-Hélène Caron (feu Émilien), Lise, Yvan, Rita et Lucie (Guy Blouin) ainsi que Jacqueline de la famille Pelletier; ses cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre son parrain feu Jean-Claude Talon (feu Janine Gonthier).La famille remercie les responsables de la Résidence Gigault et le personnel du CRDIQ pour les bons soins prodigués à Robert.