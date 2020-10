BLACKBURN, Martin



À Québec, le 16 octobre 2020, à l'âge de 55 ans et 11 mois, est décédé, Martin Blackburn, fils adoré de feu Andrée Blackburn et de Jean-Claude Blackburn. Il demeurait à Québec. Outre son père Jean-Claude, il laisse dans le deuil son frère Denis Blackburn (Lidia Zampieri), sa nièce Alex-Sandrine Zampieri-Blackburn et son neveu Vincent Zampieri-Blackburn. De sa famille élargie, il laisse également dans le deuil, sa belle-mère Lise Perron ainsi que ses filles : Hélène Pineault (Yves Benoît), Sylvie Pineault et Isabelle Pineault (Robert Viens), sa grande amie Cécile Falardeau, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.Les Funérailles sont sous la direction de :