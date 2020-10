JULIEN, Venance



Au Centre d'Hébergement de Saint- Casimir, le 2 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Venance Julien, époux de dame Agathe Dufresne, fils de feu monsieur Eugène Julien et de feu dame Gabrielle Naud. Il demeurait à Saint-Alban.La direction des funérailles a été confiée à laL'inhumation suivra au cimetière de Saint-Alban. Outre son épouse Agathe, monsieur Julien laisse dans le deuil ses enfants: Yves, Luc (Caroline Beaulieu), Édith (Normand Gagnon) et Patrick (Caroline Denis); ses petits-enfants: Véronique, Mathilde, Andréa, Juliette, Nicolas, Alicia, Alexandre et Béatrice; ses frères et sœurs: Marie-Marthe, Lorraine, Onil (Hélène Voyer), feu Gisèle, Carmelle (André Martineau) et Jacques (feu Micheline Royer, Francine Fillion); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Dufresne ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.