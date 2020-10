Attentat à Nice: un commerçant témoigne de l’attaque au couteau

«Des gens criaient qu’il y avait un attentat et qu’il fallait se sauver [...], puis on a entendu des coups de feu qui provenaient de la basilique Notre-Dame de l’Assomption», raconte Patrick François, propriétaire d’une brasserie située à une centaine de mètres du lieu où s'est produite l'attaque au couteau qui a fait trois morts, jeudi matin, à Nice.

Au moment de s'entretenir avec Richard Martineau sur QUB radio, M. François était toujours confiné dans son commerce transformé en poste de sécurité provisoire pour offrir du soutien psychologique.

«On s’habitue à vivre avec la COVID-19 et on s’habitue à vivre avec les menaces terroristes, la vie est difficile pour tout le monde. On aimerait que tout se tasse, mais on ne peut pas y faire grand-chose», a-t-il regretté.

«Ça fait partie de la vie actuelle, on n'y était pas habitué. On avait une vie, une société qui était plutôt calme et qui devient très turbulente.»