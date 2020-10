POULIN, Rose-Aimée Fortier



Au Manoir du Château, le 17 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Rose-Aimée Fortier, épouse de feu monsieur Lucien Poulin. Elle était la fille de feu dame Mérilda St-Hilaire et de feu monsieur Eugène Fortier. Elle demeurait à Château-Richer, autrefois de Saint- Ferréol-les-Neiges.Avant la célébration, la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 10 h à 11 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desElle laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille: Bertrand (Louise Demers), ses petits-enfants: Dominic (Anne- Marie Bélanger) et François (Julie Cauchon); ses arrière-petits-enfants : Noémie, Rosalie, Juliette et Samuel; sa sœur Noëlla Fortier (feu Jean-Marc Caron) et sa belle-sœur feu Jean-Paul Fortier (Jeanne Paquet). Elle était la sœur et belle-sœur de feu Gérard Fortier (feu Rose Racine), feu Léonard Fortier (feu Hélène Dupuis), feu Jean-Guy Fortier, feu Françoise Fortier (feu Antonio Lachance), feu Philippe Poulin (feu Rolande Létourneau), feu Alice Poulin (feu Gérard Fortier), feu Joseph Poulin (feu Rose Lachance), feu Georges Poulin (feu Rolande Guérin), feu Ludger Poulin et feu Eugène Poulin (feu Anita Lessard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du Manoir du Château pour la qualité des soins prodigués à Rose-Aimée. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8Pour ceux qui le désirent, condoléances par télécopieur au 418-827-1162