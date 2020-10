GALLICHAND, Yolande



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Yolande Gallichand, survenu à Québec le 6 octobre 2020. Elle était l'épouse de feu Rénald Poitras, fille de feu Jeanne Turcotte et de feu Esdras Gallichand. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléances, à 13h, auL'inhumation des cendres de Mme Gallichand se fera tout de suite après. Elle laisse dans le deuil son fils Réjean (Monique Roy) et sa fille Johanne; ses petits-fils: Maxime (Stéphanie Lévesque) et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Alicia et Liam ainsi que plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces et des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués et un merci spécial à son frère René pour avoir veillé sur elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, 105 rue Hermine, Québec (QC) G1K 1Y5, téléphone : 418 529-2501. " Nous t'aimerons toujours pour la bonté et la gentillesse que tu nous a donné avec amour. Merci Maman pour tout. "