GINGRAS, Murielle



À l'hôpital général de Québec, le 21 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Murielle Gingras, épouse de monsieur Raynald Campagna, fille de feu dame Flore-Agathe Boissonneault et de feu monsieur Armand Gingras. Elle demeurait à Loretteville. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Isabelle Campagna (Brigitte Préville), Mireille Campagna (Dominic Leclerc); ses petits-enfants: Victor et Béatrice Leclerc, Mathilde et Félix Préville; ses frères: feu Michel (Monique Huot), feu Denis; ses sœurs: Liliane, Denise (feu Serge Nault - Azarias Vézina), Lise (Jean-Marc Montreuil), Huguette; ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines et nombreux amis. Elle a été directrice de l'école de l'Accueil à Saint-Émile, commissaire d'écoles et présidente de la commission scolaire de La Capitale. La famille remercie le personnel de l'hôpital général pour son dévouement et sa jovialité, particulièrement dans le milieu de vie 350. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada (recherche) 20, avenue Egliton Ouest, 16e étage Toronto (Ontario) M4R 1K8 1800 616 8816 ou en ligne visitez alzheimer.ca ou à la Fondation pour les Ainés et l'innovation Sociale, 1, Avenue du Sacré-Cœur Québec (Québec) G1N 2W1. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale samedi 31 octobre 2020 de 14h à 16h.