LABRECQUE, Rémi



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 14 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Rémi Labrecque, époux de madame Yvette Turgeon. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants et leur conjoint: Pascal et Ginette, Anne et Pierre, Martine et Guy; ses petits-enfants: Ariane, Francis et Élise, François et Laura, Alexandre et Christophe; ses arrière-petits-enfants: Rose, Charles, Octave et Clémentine; ses frères et sa soeur ainsi que leur conjoint: Agathe, Yves, Denis, Francine et Lucie; ses chères cousines: Jacqueline et Suzanne; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turgeon: Rollande, Jean-Guy, Rose-Hélène, Janine, Guy et Annette; ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Labrecque, Grégoire, Couture, Rousseau, Turgeon, Bessette, Huot, Perras, Barsalou et Pelchat. Il était aussi le frère de Martin et le beau-frère de Germaine, Joseph-Émile, Marie-Blanche, Jean-Paul, Paul-Henri, Gabrielle, Irène, Jérôme, Gemma, René, Ronald, Raymond et Maurice, tous défunts. Sincères remerciements au personnel de l'unité Belvédère, au CHSLD Paul-Gilbert.La famille vous accueillera aule vendredi 30 octobre de 19h à 21h et le samedi 31 octobre à compter de 14h.