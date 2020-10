ROY, Simone Roy



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 20 octobre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Simone Roy, épouse de feu Ernest Roy, fille de feu Paul Roy et de feu Angéline Bernard. Elle demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 30 octobre 2020 de 19h à 21h,L'inhumation du corps aura lieu au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymond (Lyne Lapointe), Denise (Pierre Mercier), Donald (Thérèse Roy), Rita (Guy Laflamme), Lorette et David (Manon Thibault); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Albert (feu Mary Jane Elie), feu Annette (feu Lucien Bernard, feu Alyre Labrecque), feu Rita, feu Fernand (Thérèse Roy), Hélène (Gérard Guillemette), feu Roger (feu Monique Ratté),feu Rosanne (feu Henri-Paul Therrien), Doris (feu Claude Gourgues), Lucien (Micheline Daigle), Claude (Denise Godbout) et Yvette (feu Laurent Chabot). De la famille Roy, elle était la belle-sœur de: feu Blandine (feu Léonard Roy), feu Maurice (feu Mary Belniak), feu Yvette (feu Harvey Blais), feu Roger (feu Jeannine Boucher), Aline (feu Adélard Roy), feu Rosanne (feu Gédéon Roy), Thérèse (Pierre Van Belle), Aimé (Doris Roy), Sr Jeanne-d'Arc, Conrad (Claudette Côté), Paulette (Rolland Richard), Guy (Ginette Bernatchez) et Valère (Ghislaine Aubé). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoît-de Bellechasse (Communauté de Saint-Raphaël) 16, avenue Chanoine-Audet Saint-Raphaël (Québec) G0R 4C0 site internet : www.sbdb.ca/faire-un-don/ La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire