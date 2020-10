GAGNON ROY, Huguette



À Boucherville, le 23 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Huguette Roy, épouse de monsieur Claude Gagnon. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa belle Annie (Jean-François Gagnon), ses petits-enfants: Éliane et Vincent; ses sœurs, ses frères : Monique, Denise, Gaëtan, Gaëtane, feu Gaston, Jean-Paul, Martine et leur conjoint(e); ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances au :de 11 h à 13 h et de 14 h à 17 h.le samedi 7 novembre 2020 de 10h à 13h45.