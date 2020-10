POULIN, Bertrand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 21 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Bertrand Poulin, époux de dame Jocelyne Dumais. Né à Beauceville, le 17 mars 1943, il était le fils de feu dame Noëlla Boucher et de feu monsieur Andréa Poulin. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront par la suite déposées au Cimetière de Giffard. Outre son épouse Jocelyne, monsieur Poulin laisse dans le deuil ses enfants: Dominic (Terri Charchuk), Marie-Lyne (Jose Vicente Hernandez), Sara (Marc Pouliot), Andréa (Sylvain Roussel); ses petits-enfants: Natalya, Sasha, Anaïs, Izaac; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Jean-Paul (Angela Morin), Roch-André (Reina Henry), Carmelle Pomerleau (feu Michel); de la famille Dumais: Michel (Céline Goulet) et Evelyne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère et le beau-frère de: Père Gaétan, Jeannine (Lauréat Fecteau), Micheline (Gaston Cliche), Liette, Renald (Aline Poulin), André Dumais, tous décédés. La famille remercie tout le personnel infirmier du CLSC Orléans Beauport pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, Site : www.diabete.qc.ca, Tél.: 1-800-361-3504. Les funérailles sont sous la direction de