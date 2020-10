BOUGIE, Jacques



À Québec, le 12 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, nous a quittés monsieur Jacques Bougie, fils de feu madame Denise Leullier et de feu monsieur Gérard Bougie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères René (Sylvie Geoffrion) et André (Marina Roa), sa sœur Jocelyne, son filleul Michel (Mélanie Côté); ses neveux et sa nièce : Jean-Philippe, André et Catherine; sa petite-nièce Charlie-Rose qu'il avait plaisir à côtoyer, plusieurs cousins, cousines, amis et amies. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui lui ont porté assistance au moment de son décès. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Ambulance Saint-Jean (tél. : 1 800 706-6660; site Web :https://www.sja.ca/French/How-You-Can-Help/Pages/Faites%20un%20don/Comment%20Donner/How-you-can-donate.aspx).