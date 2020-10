LÉVEILLÉE, Aline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Aline Léveillée, épouse de monsieur Michel Boulay. Elle était la fille de feu dame Marie-Laure Gingras et feu monsieur Roland Léveillée. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Michel; ses enfants : Sandra (Pierre Pelletier) et Nancy (Martin Caron); ses petits-enfants : Gabrielle Pelletier (Bastien Frison-Roche) et Marie-Michelle Caron (Dafney Pellerin); son arrière-petit-fils James Frison-Roche; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.