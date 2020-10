MORIN, Gisèle



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 20 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Gisèle Morin, épouse de feu monsieur André Pagé, fille de feu monsieur Joseph Morin et de feu dame Angéline Lessard. Elle était native de Saint-Henri de Lévis et demeurait à Saint-Raymond depuis plusieurs années.Elle a été confiée à laMadame Morin laisse dans le deuil son frère Benoit (feu Antoinette); sa belle-fille Josée Plante; ses neveux et nièces: Jacques Labrie, Claude Labrie (Céline), René Labrie, Suzanne Labrie, Lorraine Labrie (Benoit), Yolande Labrie (Claude), Bernard Labrie (Diane), Odette Labrie, Christian Labrie, Priscille Larochelle (René), Donald Larochelle (Nicole), Bernard Larochelle, feu Denis Larochelle (Ginette), Linda Morin (Luc), Colette Morin (Luc), Nancy Morin (Eddy), Marc- André Morin (Karine) et Gilles Paradis; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux qui l'ont précédée: Urbain Proulx; ses frères et sœurs: Antoinette (Lucien), Irène (Benoit), Thérèse (Armand), Valère. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour leur dévouement, les bons soins prodigués et l'accompagnement en fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418) 527-9966. Le formulaire est disponible est ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM/.