LAPOINTE, Rose-Hélène



Au CHSLD St-Augustin, le 7 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Rose-Hélène Lapointe, épouse de feu monsieur Doréa Létourneau, fille de feu dame Marie Fournier et de feu monsieur Omer Lapointe. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Magloire. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain et Daniel (Marilyn Roberge); ses petits- enfants: Valérie (Serge St-Amour) et Marie-Ève; ses sœurs: Juliette (feu Paul Lejeune), Madeleine (feu Conrad Leblanc), Annette (feu Adrien Boutin) et Pauline (Rosaire Paré); son frère Henri-Louis (Rose-Hélène Mercier). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et de bonnes amies. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Emma (feu Emery Robert), Alice (feu Ovila Breton), Georgette (feu Henri Boutin), Maria (feu Gérard Boutin), Angélique (feu Camille Audet) et Cécile (feu Paul Gadbois) et son frère Roland. Sincères remerciements au personnel du Manoir St-Amand et du CHSLD pour leur dévouement.