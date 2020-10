LECLERC, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 septembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Michel Leclerc, époux de dame Nicole Parent. Né à Québec, le 4 novembre 1947, il était le fils de feu dame Georgette Lefebvre et de feu monsieur Armand Leclerc. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. Outre son épouse Nicole, monsieur Leclerc laisse dans le deuil son fils Sébastien Leclerc (Lucie Fortin); les enfants de Lucie : Nicolas Lapointe et Alex Fortin; ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs ; Gilles (Johanne Meunier), Jocelyn (Nicole Baronet), Jocelyn Cloutier (feu Sylvie); de la famille Parent : sa belle-fille : Nathalie Filion (Serge Turcotte) et ses enfants : Marc-Olivier, Mathieu et Maxime Turcotte; sa belle-sœur Jacqueline (Claude Hamel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les Funérailles sont sous la direction de :