DRAPEAU, Monique



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Monique Drapeau survenu le 16 octobre 2020, à l'âge de 60 ans. Elle était la conjointe de monsieur Yvan Tardif. La fille de feu madame Jeannette Fillion et de feu monsieur Sauveur Drapeau. Native de Saint-Bernard en Beauce, elle résidait à Saint-Agapit. La famille recevra vos condoléances, à compter de 13henLes obsèques ont été confiées àElle laisse dans le deuil outre son conjoint Yvan, ses filles adorées: Marie-Claude et Barbara Sévigny; Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs de la famille Drapeau: Pierre (Suzanne Rhéaume), Jean-Marie, Michel (Jacqueline Camiré), Louise (Clermont Labrecque), Francine (André Labonté), Paul (Monique Boucher), Nicole (Guimond Camiré), Diane (François Tanguay), Hélène (François Labonté). Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif: Michel (Francine Tardif) et Liliane (Luc Faucher) ainsi que ses neveux et ses nièces, ses cousins, cousines et ses ami(e)s: Marie Côté, Lyne Roger, Manon Grondin, Nicole Nadeau, Ghislain Rousseau, Christian Blanchet, Isabelle Fortin, Dominique Vallières, Monique Larochelle, Ottavio Biello et de nombreux autres ami(e)s qui l'ont côtoyée, appréciée et qui ont partagé de beaux moments avec elle tout au long de sa vie.