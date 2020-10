TESSIER, Hugues



À son domicile le 25 octobre 2020, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Hugues Tessier, époux de madame Ginette Bélanger, fils de feu monsieur Clément Tessier et de feu madame Germaine Arcand. Il demeurait à St-Casimir.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Tessier laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Nathalie (Martin Brassard), Marie-Claude (Luc Mandeville), Caroline (Sébastien Turcotte) et Pierre-Luc (Sylvie Montambault); ses petits-enfants: Olivier, Camille, Alexis, Raphaëlle, Émile, Mathis, Sarah-Maude, Émy-Jade; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Denise (René Paré), Raymond (Rolande Perron), Omer, Jean-Robert (Margot Gingras), Jean-Claude (Raymonde Naud), Antoine (Danielle Langlois), Julien (Jocelyne Garneau), Jacqueline, Bernard (Doris Bernard), Michel (Marielle Frenette), Gilles Morin; Micheline Bélanger (André Dusablon), Ghislain (Denise Bertrand), Francine, Réjean (Marie-Marthe Trottier), Céline (Raynald Berthiaume), Christiane (Fernand Morissette), Lina (Gaétan Lemieux), Claude (Linda Careau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe en déficience physique du CIUSS ainsi que tout le personnel des soins à domicile du CLSC de St-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec) H4P 1P7: www.sla-quebec.ca